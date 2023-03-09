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19:28, 9 марта 2023Силовые структуры

Выбивавшие у россиянина показания полицейские пойдут под суд

В Удмуртии полицейские пойдут под суд за избиение россиянина ради признательных показаний

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Удмуртской Республике два бывших полицейских пойдут под суд за выбивание показаний у подозреваемого. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 2021 года полицейские в рамках проверки об угрозах убийством приехали к месту жительства подозреваемого и избили его, требуя дать признательные показания. Потерпевший после этого обратился в правоохранительные органы и написал на обидчиков заявление.

Опасаясь возможных проблем, один из полицейских вместе со знакомым уголовником влез в дом потерпевшего и сильно его избил, требуя забрать заявление. Однако мужчина этого не сделал.

В ходе следственных действий следователи выявили факт сокрытия одним из сотрудников полиции учета преступлений. В ходе обыска по месту его жительства обнаружено более 20 материалов проверок без принятых процессуальных решений. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Владимир Седов
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