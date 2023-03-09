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11:25, 9 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о второй за сутки серии взрывов в двух районах Киева

РИА Новости: в двух районах Киева 9 марта прогремела вторая серия взрывов
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новая серия взрывов прогремела в Киеве 9 марта. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

Известно как минимум о трех взрывах, их звуки слышали жители Святошинского и Шевченковского районов.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Святошинском районе города и сообщил о горящих машинах во дворе одного из жилых домов.

Варвара Кошечкина
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