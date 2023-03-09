Стало известно о второй за сутки серии взрывов в двух районах Киева
РИА Новости: в двух районах Киева 9 марта прогремела вторая серия взрывовСюжетВзрывы в Киеве:
Новая серия взрывов прогремела в Киеве 9 марта. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.
Известно как минимум о трех взрывах, их звуки слышали жители Святошинского и Шевченковского районов.
Позднее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Святошинском районе города и сообщил о горящих машинах во дворе одного из жилых домов.