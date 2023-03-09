Мэр Киева назвал место нового взрыва в городе

Мэр Киева Кличко: взрыв произошел в Святошинском районе города, работают экстренные службы

Новый взрыв, звуки которого услышали жители украинской столицы, произошел в Святошинском районе города, заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Он также сообщил, что на месте работают экстренные службы.

«Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на место. Горят машины во дворе одного из жилых домов», — сказал Кличко, призвав местных жителей оставаться в укрытиях.

Ранее стало известно, что в Киеве и Киевской области пропало электроснабжение. Блэкауту предшествовало объявление в регионе воздушной тревоги.