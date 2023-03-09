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20:53, 9 марта 2023Культура

Михаил Шуфутинский получил травму на льду

74-летний шансонье Михаил Шуфутинский рассказал о полученных на льду травмах

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал о полученных на льду травмах. Его слова приводят «Аргументы и факты».

74-летний шансонье заявил, что упал спиной на лед во время катания. «Разбил копчик, потянул мышцу на ноге, есть еще подозрение на проблемы с мениском», — признался Шуфутинский.

Он отметил, что в настоящее время восстанавливается и лечится дома. Несмотря на травму, Шуфутинский рассказал о планах выступить на своем юбилейном концерте 18 апреля в Москве.

Ранее стало известно, что сербского кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги после неудачного падения на льду.

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Сергей Равин
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