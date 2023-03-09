Михаил Шуфутинский получил травму на льду

74-летний шансонье Михаил Шуфутинский рассказал о полученных на льду травмах

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал о полученных на льду травмах. Его слова приводят «Аргументы и факты».

74-летний шансонье заявил, что упал спиной на лед во время катания. «Разбил копчик, потянул мышцу на ноге, есть еще подозрение на проблемы с мениском», — признался Шуфутинский.

Он отметил, что в настоящее время восстанавливается и лечится дома. Несмотря на травму, Шуфутинский рассказал о планах выступить на своем юбилейном концерте 18 апреля в Москве.

Ранее стало известно, что сербского кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги после неудачного падения на льду.