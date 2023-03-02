Режиссеру Кустурице сделают операцию после перелома

Режиссеру Эмиру Кустурице сделают операцию после недавно полученного перелома

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что приедет в Россию на кинофестиваль «Дух огня», несмотря на недавно полученный перелом. Слова 68-летнего постановщика приводит ТАСС.

Кустурица отметил, что ему сделают операцию на ноге, после чего он мог бы появиться на фестивале в Ханты-Мансийске, так как он является президентом мероприятия. «Такая абсурдная ситуация. Завтра буду на операции. Если все будет хорошо по операции, то я у вас появлюсь до конца фестиваля», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги. Известно, что он травмировался в Сербии, неудачно упав на льду.

