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17:57, 9 марта 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за сброшенного под поезд в московском метро подростка

СК возбудил дело после того, как мужчина толкнул под поезд подростка на станции «Киевская»

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Москве следователи возбудили дело о покушении на убийство после того, как 61-летний мужчина беспричинно толкнул под поезд 15-летнего подростка на станции метро «Киевская». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Инцидент произошел днем 9 марта. Мужчина подбежал сзади к стоящему у края платформы юноше и толкнул его руками в спину, после чего тот упал под поезд. Злоумышленник попытался убежать, однако его остановили другие пассажиры.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, подросток выжил. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. С мужчиной работают правоохранители. Как уточняет РИА Новости, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее сообщалось, что москвичка ударила туристическим ножом в лицо пассажирку метро из-за громкого разговора.

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Елизавета Новикова
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