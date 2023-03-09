СКР возбудил дело из-за сброшенного под поезд в московском метро подростка

СК возбудил дело после того, как мужчина толкнул под поезд подростка на станции «Киевская»

В Москве следователи возбудили дело о покушении на убийство после того, как 61-летний мужчина беспричинно толкнул под поезд 15-летнего подростка на станции метро «Киевская». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Инцидент произошел днем 9 марта. Мужчина подбежал сзади к стоящему у края платформы юноше и толкнул его руками в спину, после чего тот упал под поезд. Злоумышленник попытался убежать, однако его остановили другие пассажиры.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, подросток выжил. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. С мужчиной работают правоохранители. Как уточняет РИА Новости, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее сообщалось, что москвичка ударила туристическим ножом в лицо пассажирку метро из-за громкого разговора.