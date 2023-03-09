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11:56, 9 марта 2023Экономика

В России решили сократить помощь производителям продуктов питания

«Ведомости»: Минсельхоз ужесточил условия для помощи переработчикам сельхозпродукции
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Минсельхоз России ужесточил правила, по которым российские переработчики сельхозпродукции могли получить помощь от государства в виде компенсации затрат на создание и модернизацию производств по глубокой переработке отдельных видов продукции. Об этом со ссылкой на приказ ведомства пишут «Ведомости».

Инвесторы могут рассчитывать на компенсацию 20 процентов затрат на производства по глубокой переработке зерновых и на 25 процентов при вложениях в консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, выпуск масличной и молочной продукции.

Правилом для получения компенсаций является экспорт товаров в течение трех лет на сумму, равную или превышающую 10 процентов от стоимости заводов. Однако с 1 мая для частичного возврата средств нужно будет поставлять за рубеж продукцию на сумму из расчета 0,75 рубля на каждый рубль полученных субсидий, то есть речь идет о повышении требований.

Директор Национального масложирового союза Михаил Мальцев объяснил изменения в законодательстве необходимостью сделать программу экспорта эффективнее, подсчитав, что речь идет о его росте в 1,5-2 раза. Однако глава Streda Consulting Алексей Груздев не понимает, почему решение принято сейчас. По его словам, если говорить о молочной отрасли, то компании и так испытывают сложности с экспортом из-за неблагоприятной конъюнктуры, что влияет на их конкурентоспособность.

Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин указывает, что сложная ситуация складывается и у переработчиков зерновых, а председатель Рыбного союза Александр Панин называет новшества жестокими.

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По мнению Груздева, компании все равно попытаются нарастить экспорт, так как стоимость большинства реализуемых проектов доходит до миллиарда рублей, а компенсация в размере 250 миллионов значительна, чтобы от нее отказываться. Однако источник издания в одной из компаний, получивших господдержку, указывает, что реальные затраты компаний выше, так что интерес рынка к программе слабее, чем мог бы быть.

Ранее сообщалось, что правительство изменило условия авансирования государственных контрактов на 2023 год, ухудшив его параметры. Если ранее при условии казначейского контроля поставщик мог получать авансом 90 процентов платежа, то теперь — только 50 процентов.

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Платон Щукин
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