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19:42, 9 марта 2023Силовые структуры

Нетрезвый россиянин устроил стрельбу из пистолета Макарова во дворе

В Смоленске 39-летний нетрезвый россиянин устроил стрельбу из пистолета Макарова во дворе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Смоленске 39-летний нетрезвый россиянин устроил стрельбу из пистолета Макарова во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Фрунзе. Так как мужчина стрелял воздух, никто из местных жителей не пострадал. Нарушителя задержали при поддержке бойцов СОБРа.

Сейчас правоохранители выясняют мотивы поступка. Сам мужчина до сих пор находится в состоянии алкогольного опьянения и с трудом разговаривает.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 17-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в лицее № 93.

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Владимир Шарапов
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