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07:53, 9 марта 2023Экономика

Стало известно о прекращении ввоза серых смартфонов в Россию

«Известия»: импорт серых смартфонов в Россию почти прекратился

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ввоз серых смартфонов в Россию почти прекратился. Об этом газете «Известия» рассказали продавцы телефонов на одном из крупнейших радиорынков Москвы.

Как отметил собеседник издания, смартфоны, которые были импортированы без соблюдения таможенных процедур и не обслуживаются по гарантии, подорожали за последние две недели на три-четыре тысячи рублей. В будущем их цена может сравняться с теми гаджетами, которые были ввезены по параллельному импорту.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтверждает, что серый импорт смартфонов прекратился. По его словам, это связано с тем, что таможня такие гаджеты больше не пропускает. В Федеральной таможенной службе сообщили, что борются с нелегальными поставками в плановом режиме.

Ранее Известия сообщали, что российские ретейлеры начали продавать активированные за границей смартфоны iPhone.

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Марина Совина
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