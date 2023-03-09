Болгарский политик сорвал с мэрии Софии флаг Украины

«Факты»: болгарский политик Штефанов сорвал украинский флаг со здания мэрии Софии

В Болгарии кандидат в депутаты от партии «Мир» Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины. Об этом сообщает газета «Факты».

По данным издания, политик зашел в кабинет мэра Йорданки Фандыковой, чтобы поздравить ее с 8 Марта, а затем вышел на террасу мэрии и выбросил украинский флаг на улицу, назвав его фашистским. Штефанова задержали, но вскоре отпустили из-за статуса неприкосновенности кандидата в депутаты.

Ранее стало известно, что за последние два года Болгария поставила Украине вооружения стоимостью более миллиарда долларов через третьи страны. Местные компании продают оружие и боеприпасы украинским клиентам не напрямую, а реализуют сделки через зарубежные компании.

23 февраля газета The New York Times сообщила, что из-за потребностей Киева в Болгарии возобновили работу заводы по производству боеприпасов.

