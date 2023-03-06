Болгария поставила Киеву оружие на сумму более миллиарда долларов

Болгария через третьи страны поставила Киеву оружие стоимостью более миллиарда долларов

За последние два года Болгария поставила Украине вооружения стоимостью более миллиарда долларов через третьи страны, стало известно из расследования портала Euractiv.

Продажа оружия Киеву началась до начала российской спецоперации вопреки официальной позиции властей Болгарии, пишет издание. Отмечается, что местные компании продают оружие и боеприпасы украинским клиентам не напрямую, а реализуют сделки через зарубежные компании.

По словам экс-депутата Народного собрания Болгарии Велизара Шаламанова, поставки болгарских вооружений главным образом финансируют Великобритания, Польша и США.

В 2022 году болгарская оружейная промышленность отметила рекордные продажи продукции за рубеж, в частности, в Польшу и Румынию, откуда оружие передавалось Киеву. Самые крупные государственные заводы по производству вооружения сообщили о стопроцентном росте продаж, а стоимость разрешений на экспорт оружия, выданных Болгарией с февраля 2022 года, превышает один миллиард евро.

В свою очередь в Министерстве экономики и промышленности Болгарии, предоставленном порталу, утверждается, что с 24 февраля 2022 года по 19 января 2023 года заявок на внешнеторговые сделки с украинскими компаниями и госучреждениями на рассмотрение комиссии по экспортному контролю не поступало.

Отмечается, что Болгария является одним из крупнейших производителей оружия и боеприпасов советского образца, используемых украинской армией.

23 февраля газета The New York Times сообщила, что из-за потребностей Киева в Болгарии возобновили работу заводы по производству боеприпасов.