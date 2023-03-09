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06:29, 9 марта 2023Бывший СССР

Российские десантники сообщили о срыве рейда группы украинских военных в ЛНР

РИА Новости: российские десантники нанесли поражение группе ВСУ вблизи их позиций в ЛНР

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Российские десантники в Луганской Народной Республике (ЛНР) нанесли огневое поражение группе украинских военных, передвигавшихся вблизи их позиций. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения с позывным Козырь.

Он рассказал, что разведка передала данные о группе, состоящей примерно из пяти бойцов ВСУ. По полученным координатам десантники выпустили обойму-«улитку» снарядов из автоматического станкового гранатомета, после чего обстреляли местность из крупнокалиберного пулемета «Корд».

«Задача выполнена, противник отступил», — отчитался российский военный. Он отметил, что подобные перемещения украинских военных фиксируются ежедневно по несколько раз.

2 марта Министерство обороны России показало на видео, как работает бронегруппа десантников в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В ведомстве уточнили, что штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в настоящее время ведут активную работу на одном из направлений спецоперации. Их поддерживают бронегруппы на боевых машинах десанта (БМД-4М) и ведут огонь с закрытых огневых позиций.

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Марина Совина
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