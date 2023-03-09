Россияне резко захотели купить жилье в одном зарубежном мегаполисе

Turk.Estate: спрос россиян на покупку недвижимости в Стамбуле вырос на 14 процентов

В январе 2023 года россияне резко захотели купить жилье в Стамбуле — спрос на недвижимость в этом зарубежном мегаполисе вырос на 14 процентов по сравнению с декабрем 2022-го. Такие данные приводят эксперты портала Turk.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, показатели начала 2023-го на 1,86 процента превысили значения января 2022-го и на 66,95 процента — значения января 2021-го.

Аналитики отметили, что по итогам 2022 года число аналогичных запросов оказалось выше на 107,93 процента, чем в 2021-м. При этом пик российского спроса на приобретение жилья в Стамбуле пришелся на октябрь — тогда число заявок на 55,81 процента превысило среднемесячный результат и стало рекордным за всю историю наблюдений.

Ранее стало известно, что спрос жителей Москвы на покупку жилья в Стамбуле по итогам 2022 года вырос более чем вдвое — на 111,36 процента по сравнению с 2021-м. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, интерес москвичей к покупке недвижимости в этом городе снижался два месяца подряд. Число обращений по итогам декабря 2022 года упало на 28,35 процента относительно ноября, а в 11-м месяце показатель уменьшился на 42,14 процента.