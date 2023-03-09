Переживший нападение тюленя серфер сломал ногу и не поместился в вертолет

Cornwall Live: серфер сломал ногу, испугавшись напавшего на него тюленя

Серфер в городе Портлевен, графство Корнуолл, Великобритания, подвергся нападению тюленя, сломал ногу на сильных волнах и после этого не поместился в спасательный вертолет. Об этом сообщает Cornwall Live.

Нейтен Филлипс выплыл в море на доске для серфинга, там на него напал тюлень. Морское животное потянуло страховочный шнур серфа, доска перевернулась, Филлипс попал в сильные волны, и доска сломала ему ногу.

Его друг Пит оказался рядом и помог Нейтену добраться до берега. Там спасатели оказали ему помощь, уложили на носилки и вызвали спасательный вертолет. Однако прилетевший вертолет оказался меньше стандартного по размеру, и пострадавшего не смогли погрузить на борт. «Оказалось, что я был слишком высоким для него», — заявил Нейтен, рост которого составляет около 180 сантиметров.

Следующие два часа серфер ждал помощи в микроавтобусе, принадлежащем его другу. После этого его доставили в больницу на машине скорой помощи. «В тот вечер у меня был такой стресс, что я не мог уснуть. Я проснулся и увидел, что двое моих друзей организовали сбор средств для меня. Я был поражен тем, какие добрые у меня друзья и какое прекрасное серф-сообщество здесь, в Корнуолле», — подчеркнул он.

Из-за травмы Нейтен, который работает строителем, в ближайшее время не сможет зарабатывать. Ситуация усугубляется тем, что через пять недель он во второй раз станет отцом. Сейчас Нейтен ожидает операции.

«Нейт постеснялся бы создать страницу для сбора помощи сам, поэтому как его близкий друг я создал ее от его имени. Этой легенде нужна наша помощь», — пояснил друг мужчины Джейсон Дрейер.

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