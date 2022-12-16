Мужчина отбился от напавшей на него акулы ножом

Hawaii News Now: на Гавайских островах мужчина отбился ножом от напавшей на него акулы

На Гавайских островах, США, 68-летний мужчина пережил нападение трехметровой тигровой акулы и спасся, отбившись от нее ножом для дайвинга. Об этом сообщает Hawaii News Now.

Мужчина подвергся нападению хищника во вторник, 13 декабря. Он плавал примерно в 50 метрах от берега, когда акула вцепилась в него. Мужчина не растерялся, достал нож для дайвинга и начал размахивать им. Ему удалось заставить акулу ослабить хватку и отступить.

Пострадавший приплыл к берегу. Находившиеся неподалеку серферы помогли мужчине выбраться на сушу. Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавший все еще находится под наблюдением врачей и восстанавливается.

Ранее сообщалось, что на гавайском острове Мауи в США акула напала на мужа и жену и утянула женщину под воду. Позже недалеко от места, где плавали муж и жена, была найдена часть купального костюма и комплект для подводного плавания.