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04:45, 9 марта 2023Россия

В России предложили запретить травлю учителей

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Госдуму внесен законопроект о введении в закон «Об образовании в Российской Федерации» принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника». Автором инициативы является вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время существует ряд проблем, которые требуют оперативного реагирования. В том числе речь идет о вмешательстве в частную жизнь преподавателей и осуждении со стороны общества даже тогда, когда действия педагогов не являются противоправными. Так, отмечает Чернышов, в условиях, когда образование становится более доступным, возрастает риск травли учителей.

Ранее в Чебоксарах вынудили уволиться учительницу географии на фоне скандала с сыном директора филиала Росреестра Чувашии Игоря Татура. Отмечалось, что до этого юноша преследовал педагога и обзывал ее шлюхой.

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Варвара Кузьмина
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