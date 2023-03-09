В России предложили запретить травлю учителей

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей

В Госдуму внесен законопроект о введении в закон «Об образовании в Российской Федерации» принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника». Автором инициативы является вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время существует ряд проблем, которые требуют оперативного реагирования. В том числе речь идет о вмешательстве в частную жизнь преподавателей и осуждении со стороны общества даже тогда, когда действия педагогов не являются противоправными. Так, отмечает Чернышов, в условиях, когда образование становится более доступным, возрастает риск травли учителей.

Ранее в Чебоксарах вынудили уволиться учительницу географии на фоне скандала с сыном директора филиала Росреестра Чувашии Игоря Татура. Отмечалось, что до этого юноша преследовал педагога и обзывал ее шлюхой.