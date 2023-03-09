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19:23, 9 марта 2023Ценности

В Берлине разрешили женщинам купаться топлес в общественных бассейнах

Spiegel: в Берлине разрешили женщинам не прикрывать грудь в общественных местах

Фото: Oveth Martinez / Unsplash

В Берлине, Германия, женщинам официально разрешили купаться топлес в общественных бассейнах. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на ведомство сената города по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией.

«Плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью», — говорится в постановлении и отмечается, что женщины могут находиться в подобных общественных местах без верха наравне с мужчинами.

Утверждается, что поводом для принятия данного решения стал инцидент, произошедший в декабре 2022 года. Так, сотрудники бассейна Berlin-Kaulsdorf попросили 33-летнюю женщину прикрыть грудь. Она, в свою очередь, отказалась, и работники были вынуждены ее выпроводить. После этого пострадавшая обратилась с жалобой в ведомство омбудсмена по земельному антидискриминационному законодательству.

В августе 2022 года стало известно, что власти испанского автономного сообщества Каталония также разрешили женщинам появляться топлес в общественных бассейнах. Причиной тому стали обращения двух местных жительниц, которые пожаловались на то, что им приказали прикрыть грудь во время купания.

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Мария Винар
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