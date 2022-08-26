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Власти Испании разрешили женщинам купаться топлес в общественных бассейнах

Власти Каталонии разрешили женщинам не прикрывать грудь в общественных местах

Фото: Shutterstock

Власти испанского автономного сообщества Каталония разрешили женщинам купаться топлес в общественных бассейнах. Соответствующее заявление опубликовал Департамент равноправия и феминизма при Правительстве Каталонии в Twitter.

«Сексуализация женщин начинается в очень раннем возрасте и сопровождает нас всю жизнь. Тот факт, что мы должны прикрывать грудь в некоторых местах, — тому подтверждение. Это тоже дискриминация», — говорится в посте.

Опубликованные в соцсети сообщение и проморолик приурочены ко всемирному Дню топлес, который отмечается каждое воскресенье, ближайшее к 26 августа. В 2022 году этот день выпадает на 28 августа.

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По информации The Telegraph, каталонские власти приняли решение развернуть кампанию после обращения двух местных жительниц. Женщины пожаловались на то, что им приказали прикрывать грудь в общественных бассейнах.

«Мы пытаемся бороться с дискриминацией, от которой страдают женщины, когда приходят топлес, например, в бассейн. Женщины должны иметь право на свободу выражения своего тела», — заявила исполнительный директор Каталонского женского института Неус Посьело в комментарии изданию.

В феврале активистки движения Femen разделись на улицах Мадрида во время демонстрации против Дня всех влюбленных. Семь девушек прошлись по городу топлес с венками из роз с длинными шипами и красной фатой на голове. На груди каждой из них была написана фраза, означающая, что День святого Валентина оправдывает насилие.

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Карина Черных
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