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Противницы Дня всех влюбленных прошли по улицам города топлес

Раздетые активистки Femen вышли на демонстрацию против Дня святого Валентина в Мадриде

Фото: Atilano Garcia / SOPA Images / Legion-medi

Активистки движения Femen разделись на улицах Мадрида во время демонстрации против Дня всех влюбленных. Об этом сообщает Gacetin Madrid.

Семь девушек прошлись по городу топлес с венками из роз с длинными шипами и красной фатой на голове. На груди каждой из них была написана фраза, означающая, что День сятого Валентина оправдывает насилие.

Вслед за собой противницы праздника оставляли шлейф из цветов в память о женщинах, которые стали жертвами мужского надругательства. «Убийцами оказались те же самые парни, которые раньше поздравляли их с Днем Святого Валентина», — считают представительницы группы.

По данным Femen, с 2013 года по настоящее время 1129 испанок погибли в результате мужского насилия.

В январе еще одна активистка движения Femen провела акцию у офиса президента Украины Владимира Зеленского, требуя отменить приказ об обязательном воинском учете для женщин. Женщина оголила грудь у здания офиса главы государства, держа на руках ребенка. На теле активистки на английском языке были написаны слова «женщина» и «война», а между ними перечеркнутый знак «равно».

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Карина Черных
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