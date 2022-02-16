Противницы Дня всех влюбленных прошли по улицам города топлес
Активистки движения Femen разделись на улицах Мадрида во время демонстрации против Дня всех влюбленных. Об этом сообщает Gacetin Madrid.
Семь девушек прошлись по городу топлес с венками из роз с длинными шипами и красной фатой на голове. На груди каждой из них была написана фраза, означающая, что День сятого Валентина оправдывает насилие.
Вслед за собой противницы праздника оставляли шлейф из цветов в память о женщинах, которые стали жертвами мужского надругательства. «Убийцами оказались те же самые парни, которые раньше поздравляли их с Днем Святого Валентина», — считают представительницы группы.
По данным Femen, с 2013 года по настоящее время 1129 испанок погибли в результате мужского насилия.
В январе еще одна активистка движения Femen провела акцию у офиса президента Украины Владимира Зеленского, требуя отменить приказ об обязательном воинском учете для женщин. Женщина оголила грудь у здания офиса главы государства, держа на руках ребенка. На теле активистки на английском языке были написаны слова «женщина» и «война», а между ними перечеркнутый знак «равно».