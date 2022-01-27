Активистка Femen с ребенком оголила грудь у офиса Зеленского

Активистка движения Femen с ребенком провела акцию у офиса президента Украины Владимира Зеленского, требуя отменить приказ об обязательном воинском учете для женщин. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Женщина оголила грудь у здания офиса главы государства, держа на руках девочку. На теле активистки на английском языке были написаны слова «женщина» и «война», а между ними перечеркнутый знак «равно».

По мнению представителей организации, женщины должны участвовать в военных конфликтах только добровольно.

«Власть не имеет морального права вынуждать женщин к участию в войнах. Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами, и поэтому на них не могут накладываться равные обязанности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Украине все женщины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 2022 года обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на учет. Отмечалось, что признаны военнообязанными будут далеко не все украинки. При этом за отказ явиться в военкомат они будут вынуждены заплатить штраф.