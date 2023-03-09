На российском судне в Стамбуле произошел пожар

На российском траулере в Стамбуле произошел пожар, 66 человек эвакуированы

На российском рыболовецком судне на верфи в Стамбуле произошел пожар, экипаж из 66 человек эвакуировали и переправили на другое судно. Об этом РИА Новости рассказали в генконсульстве России.

По данным дипмиссии, пожар начался вечером 8 марта на российском траулере Ester, находящемся на ремонте в районе Тузла на востоке Стамбула. Возгорание началось в кубрике.

По данным турецких чрезвычайных служб, пострадавших нет.

1 марта судно Yong Xing 56 под флагом Китая затонуло в Татарском проливе у берегов Сахалина. В Росморречфлоте пояснили, что экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед, а затем был принят на борт прибывшего судна. Представители российской стороны отметили, что инцидент случился в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино.