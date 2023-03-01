Судно из КНР затонуло у берегов Сахалина

Росморречфлот сообщил, что судно под флагом КНР затонуло в Татарском проливе на Сахалине

Судно Yong Xing 56 под флагом Китайской Народной Республики (КНР) затонуло в Татарском проливе у берегов Сахалина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

В результате происшествия с иностранным сухогрузом никто не пострадал. В Росморречфлоте пояснили, что экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед, а затем был принят на борт прибывшего судна.

Представители российской стороны отметили, что инцидент случился в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино.

В декабре 2022 года на Сахалине потерпело бедствие рыболовецкое судно с 12 людьми на борту. Тогда были спасены 13 человек. Всех членов экипажа эвакуировали на плот.

До этого в Охотском море произошел пожар на судне Sunfish, на его борту находились 104 человека. На траулере загорелась одна из кают, огонь перекинулся на камбуз.