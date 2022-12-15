Появились подробности о потерпевшем бедствие на Сахалине рыболовецком судне
Рыболовецкое судно, севшее на мель неподалеку от острова Парамушир на Сахалине, повалилось набок. Такие подробности привел источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства также отметил, что с потерпевшего бедствие российского судна были спасены 13 человек. Членов экипажа эвакуировали на плот.
О происшествии на Сахалине стало известно 15 декабря. Экипаж рыболовецкого судна самостоятельно эвакуировался с помощью спасательных средств, экстренные службы работали на месте крушения. Никто из находившихся на судне людей серьезно не пострадал.
Ранее в Охотском море произошел пожар на судне Sunfish, на его борту находились 104 человека. На траулере загорелась одна из кают, огонь перекинулся на камбуз. Экипаж судна самостоятельно справился с пожаром.