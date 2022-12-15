Появились подробности о потерпевшем бедствие на Сахалине рыболовецком судне

Севшее на мель рыболовецкое судно на Сахалине повалилось набок, спасли 13 членов экипажа

Рыболовецкое судно, севшее на мель неподалеку от острова Парамушир на Сахалине, повалилось набок. Такие подробности привел источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства также отметил, что с потерпевшего бедствие российского судна были спасены 13 человек. Членов экипажа эвакуировали на плот.

О происшествии на Сахалине стало известно 15 декабря. Экипаж рыболовецкого судна самостоятельно эвакуировался с помощью спасательных средств, экстренные службы работали на месте крушения. Никто из находившихся на судне людей серьезно не пострадал.

Ранее в Охотском море произошел пожар на судне Sunfish, на его борту находились 104 человека. На траулере загорелась одна из кают, огонь перекинулся на камбуз. Экипаж судна самостоятельно справился с пожаром.