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10:53, 15 декабря 2022Россия

Появились подробности о потерпевшем бедствие на Сахалине рыболовецком судне

Севшее на мель рыболовецкое судно на Сахалине повалилось набок, спасли 13 членов экипажа

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

Рыболовецкое судно, севшее на мель неподалеку от острова Парамушир на Сахалине, повалилось набок. Такие подробности привел источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства также отметил, что с потерпевшего бедствие российского судна были спасены 13 человек. Членов экипажа эвакуировали на плот.

О происшествии на Сахалине стало известно 15 декабря. Экипаж рыболовецкого судна самостоятельно эвакуировался с помощью спасательных средств, экстренные службы работали на месте крушения. Никто из находившихся на судне людей серьезно не пострадал.

Ранее в Охотском море произошел пожар на судне Sunfish, на его борту находились 104 человека. На траулере загорелась одна из кают, огонь перекинулся на камбуз. Экипаж судна самостоятельно справился с пожаром.

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Анна Щербакова
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