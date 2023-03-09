Российский бизнес предложил декриминализировать 10 экономических статей УК

«Ведомости»: РСПП выступил за декриминализацию 10 экономических статей УК

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил комплекс мер по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Среди них — отмена уголовной ответственности по десяти экономическим статьям. Документ с полным списком инициатив попал в распоряжение «Ведомостей».

По словам вице-президента РСПП Александра Варварина, союз направил пакет в Минюст, Генпрокуратуру, МВД, Госдуму и другие деловые объединения. Предложения планируют обсудить на съезде РСПП, в котором может принять участие президент России Владимир Путин.

Среди статей УК, за декриминализацию которых выступил союз, оказались незаконное предпринимательство (статья 171), перевод иностранной валюты или рублей на счета нерезидентов по подложным документам (статья 193.1), нарушение правил выбросов (часть 1 статьи 251), хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (часть 1 статья 159), незаконное использование изобретения, полезной модели (часть 1 статьи 147).

Кроме того, РСПП предложил повысить пороги крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности, таких как ущерб при уклонении от уплаты таможенных платежей и пошлин (части 1 и 2 статьи 194), нарушение авторских и смежных прав (статья 146), нарушение изобретательских и патентных прав (статья 147), преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (часть 5 статьи 159).

В марте стало известно, что правительство продлило особые условия авансирования государственных контрактов на 2023 год, но его параметры заметно ухудшились — на фоне роста дефицита бюджета часть госрасходов власти предложили заменить средствами бизнеса. Изменения параметров заключаются в том, что теперь поставщики смогут получать от заказчиков аванс в размере 50 процентов от суммы контракта, если его сопровождает казначейский контроль. Без него предельный размер аванса будет ограничен 30 процентами.