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20:15, 9 марта 2023Путешествия

Названо количество пропустивших за последние два года отпуск россиян

Aviasales: 12 процентов россиян остались без отпуска в 2021-2022 годах

Фото: Unsplash

Каждый восьмой россиянин остался без отпуска в 2021-2022 годах. Такое количество называется в опросе сервиса для поиска авиабилетов Aviasales.

По данным опроса, 12 процентов россиян пропустили каникулы в 2021-2022 годах или отдыхали не чаще раза в год. Еще 13 процентов рассказали, что были в отпуске лишь один раз за последние два года, 27 процентов — два раза. Кроме того, 64 процента респондентов признались, что во время положенного отдыха не меняли обстановку, а оставались, например, дома или в пределах родного города.

Примечательно, что не использовавшие отпуск россияне описали свои эмоции как «опустошенность» — это отметили 34 процента участников опроса. Еще 21 процент почувствовали «истощение», по 18 процентов — «стресс», «раздражительность» и «агрессию». По мнению психолога-тренера, кандидата психологических наук Ларисы Фоменко, фрустрация от желания полноценно отдохнуть и невозможность сделать это могут вести к невротизации.

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«Отрываться от привычной рутины нужно два раза в год. А отпуск стоит разделить на лечебно-оздоровительный и активный в путешествии», —​ добавила эксперт.

Ранее туроператоры назвали самые бронируемые курорты России в летнем сезоне 2023 года. Первое место досталось Сочи с долей 26 процентов продаж, на второй строчке разместилась Анапа с долей продаж в 17 процентов. Далее следуют Геленджик и Минеральные Воды.

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Дарья Рыбак
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