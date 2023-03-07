Названы топ-5 самых бронируемых курортов России на лето

Туроператоры назвали Сочи самым востребованным направлением для летнего отдыха в России

Сочи назвали самым востребованным курортом России для летнего отдыха. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным представителей туристической области, лидирует в рейтинге летних продаж на 2023 год Сочи с долей 26 процентов продаж, на второй строчке разместилась Анапа с долей продаж в 17 процентов. Далее следуют Геленджик и Минеральные воды.

Замыкает топ-5 самых бронируемых направлений Калининград. Как пояснили в компании «Интурист», присутствие в рейтинге данного направления объяснимо: с учетом постоянного дефицита мест в отелях и санаториях самого западного российского региона туристы привыкли бронировать путевки заблаговременно.

«У людей уже сформировалось четкое понимание, что лучшие отели на курортах, билеты на поезд или на самолет надо покупать заранее. Потому что в сезон ни того, ни другого, а особенно — по привлекательной цене, может просто не быть», — отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, заявив, что объемы продаж в организованном секторе, как минимум, уже на треть опережают показатели 2022 года.

По его мнению, основными факторами, стимулирующими продажи путевок на черноморские курорты, является принятие туристами факта закрытия южных аэропортов России, а также высокая стоимость туров на выездных направлениях. Как пояснил эксперт, если прошлой весной и в начале лета у россиян еще была надежда на возобновление рейсов в Симферополь и Анапу в летнем сезоне, то в этом году таких ожиданий нет. Также в число популярных направлений на летний сезон попали Абхазия, Дагестан, Камчатка, Байкал, Алтай и Владивосток.

Ранее россиянам предложили альтернативу подорожавшему отдыху в Турции — бюджетно провести отпуск соотечественники могут на курортах Крыма. Для экономии на отдыхе туристам предложили воспользоваться акцией раннего бронирования, сэкономив до 20 процентов от стоимости тура.