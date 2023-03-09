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07:51, 9 марта 2023Россия

Севший за руль подросток сбил стоявшего на остановке школьника и попал на видео

В Улан-Удэ подросток взял авто у тети, протаранил остановку со школьником и попал на видео

В Улан-Удэ подросток за рулем легкового автомобиля вылетел на автобусную остановку, где находился школьник. Видеозапись аварии публикует Telegram-канал Babr Mash,

На кадрах видно, как машина на большой скорости едет в сторону остановки, где наезжает на ребенка. Видеозапись заканчивается кадрами с последствиями аварии, на которых запечатлен сильно искареженный автомобиль.

По данным авторов канала, 16-летний подросток взял ключи от машины у тети. Когда он стал притормаживать перед остановкой и пешеходным переходом, из-за гололеда его авто занесло и он протаранил остановку.

Медики оценили состояние пострадавшего ребенка как тяжелое и доставили его в реанимацию. У него диагностированы ушибы, вывыхи и перелом большеберцовой кости.

Ранее в Тюменской области 15-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ 2109 «Жигули», купленного втайне от родителей, сбил на дороге школьницу и скрылся с места происшествия. От удара школьницу отбросило в кювет. Ее госпитализировали с травмами позвоночника, ноги и другими повреждениями.

Анастасия Шейкина
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