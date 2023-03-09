69-я параллель
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15:38, 9 марта 202369-я параллель

Волков в российском регионе пересчитают впервые за 30 лет

В Красноярском крае ученые впервые за 30 лет проведут исследования популяции волков

Фото: Milo Weiler / Unsplash

На севере Красноярского края впервые за 30 лет пересчитают волков. Об этом сообщил руководитель исследования, старший научный сотрудник института экологии и географии СФУ Анатолий Суворов, его цитирует ТАСС.

«Наша задача — узнать, сколько серых хищников обитает в настоящее время в северотаежной и среднетаежной зонах Эвенкии, в междуречье Нижней и Подкаменной Тунгуски. Вычислить это можно, ориентируясь на логова зверей», — рассказал исследователь.

По его словам, проводить учет популяции хищных особей в российском регионе будут с помощью зимнего маршрутного учета — методики, основанной на подсчете следов и дающей довольно приблизительную оценку. Суворов отметил, что ученые также будут изучать коренные участки обитания особей и их логова.

Исследователь подчеркнул, что пересчет хищников поможет уточнить их количество и подготовить план по регуляции роста стай волков. «Задача ученых — избежать уничтожения "семейных" матерых волков, проживающих на закрепленных за ними территориях. Снижать следует численность пришлых стай и волков-одиночек, таким образом действуя заодно с территориальными волками», — объяснил Суворов.

В настоящее время популяция волка в Эвенкии, по предварительным данным, составляет около четырех-пяти тысяч особей.

Ранее ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук (РАН) во время экспедиции пересчитали моржей в Арктике с помощью беспилотных летательных аппаратов. Исследователи провели учет численности животных на самых крупных лежбищах и выяснили, что на территории Арктики обитают более семи тысяч моржей — это вдвое больше, чем было год назад.

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Анастасия Шейкина
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