Волков в российском регионе пересчитают впервые за 30 лет
На севере Красноярского края впервые за 30 лет пересчитают волков. Об этом сообщил руководитель исследования, старший научный сотрудник института экологии и географии СФУ Анатолий Суворов, его цитирует ТАСС.
«Наша задача — узнать, сколько серых хищников обитает в настоящее время в северотаежной и среднетаежной зонах Эвенкии, в междуречье Нижней и Подкаменной Тунгуски. Вычислить это можно, ориентируясь на логова зверей», — рассказал исследователь.
По его словам, проводить учет популяции хищных особей в российском регионе будут с помощью зимнего маршрутного учета — методики, основанной на подсчете следов и дающей довольно приблизительную оценку. Суворов отметил, что ученые также будут изучать коренные участки обитания особей и их логова.
Исследователь подчеркнул, что пересчет хищников поможет уточнить их количество и подготовить план по регуляции роста стай волков. «Задача ученых — избежать уничтожения "семейных" матерых волков, проживающих на закрепленных за ними территориях. Снижать следует численность пришлых стай и волков-одиночек, таким образом действуя заодно с территориальными волками», — объяснил Суворов.
В настоящее время популяция волка в Эвенкии, по предварительным данным, составляет около четырех-пяти тысяч особей.
Ранее ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук (РАН) во время экспедиции пересчитали моржей в Арктике с помощью беспилотных летательных аппаратов. Исследователи провели учет численности животных на самых крупных лежбищах и выяснили, что на территории Арктики обитают более семи тысяч моржей — это вдвое больше, чем было год назад.