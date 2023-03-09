Волков в российском регионе пересчитают впервые за 30 лет

В Красноярском крае ученые впервые за 30 лет проведут исследования популяции волков

На севере Красноярского края впервые за 30 лет пересчитают волков. Об этом сообщил руководитель исследования, старший научный сотрудник института экологии и географии СФУ Анатолий Суворов, его цитирует ТАСС.

«Наша задача — узнать, сколько серых хищников обитает в настоящее время в северотаежной и среднетаежной зонах Эвенкии, в междуречье Нижней и Подкаменной Тунгуски. Вычислить это можно, ориентируясь на логова зверей», — рассказал исследователь.

По его словам, проводить учет популяции хищных особей в российском регионе будут с помощью зимнего маршрутного учета — методики, основанной на подсчете следов и дающей довольно приблизительную оценку. Суворов отметил, что ученые также будут изучать коренные участки обитания особей и их логова.

Исследователь подчеркнул, что пересчет хищников поможет уточнить их количество и подготовить план по регуляции роста стай волков. «Задача ученых — избежать уничтожения "семейных" матерых волков, проживающих на закрепленных за ними территориях. Снижать следует численность пришлых стай и волков-одиночек, таким образом действуя заодно с территориальными волками», — объяснил Суворов.

В настоящее время популяция волка в Эвенкии, по предварительным данным, составляет около четырех-пяти тысяч особей.

Ранее ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук (РАН) во время экспедиции пересчитали моржей в Арктике с помощью беспилотных летательных аппаратов. Исследователи провели учет численности животных на самых крупных лежбищах и выяснили, что на территории Арктики обитают более семи тысяч моржей — это вдвое больше, чем было год назад.