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14:05, 9 марта 2023Россия

В Минобороны назвали цели «удара возмездия» за атаку на Брянскую область

МО заявило об «ударе возмездия» по Украине в ответ на террористические акции под Брянском
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Целью «удара возмездия» за атаку на Брянскую область были объекты военной инфраструктуры Украины, а также энергетические предприятия. Об этом в четверг, 9 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, высокоточным оружием большой дальности были поражены ключевые объекты венной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также объекты энергетики, которые их обеспечивали.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в министерстве.

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2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен ребенок. Мальчика доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.

Вечером того же дня Федеральная служба безопасности сообщила, что нарушителей границы выдавили за пределы России, после чего по ним был нанесен артиллерийский удар.

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Никита Абрамов
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