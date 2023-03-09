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09:29, 9 марта 2023Бывший СССР

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и области 9 марта

РИА Новости: в Киеве и Киевской области 9 марта прогремели мощные взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве утром 9 марта прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.
Взрывы также зафиксированы в Киевской, Сумской, Винницкой, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Житомирской и Днепропетровской областях.

По данным ТСН, энергоснабжение пропало в некоторых района Киева и Киевской области, в Черкасской и Днепропетровской областях. Не исключено, что электроэнергию выключали превентивно.

Позднее в социальных сетях министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под ударами оказалась инфраструктура в семи регионах страны.

«Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях», — говорится в сообщении.

В результате перебоев с электроснабжением 15 поездов Украинской железной дороги («Укрзализныци») задерживаются из-за обесточивания отдельных участков путей.

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Варвара Кошечкина
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