Зеленскому отказали в выступлении на «Оскаре»

Variety: президенту Украины Зеленскому отказали в выступлении на церемонии «Оскара»

Американская киноакадемия отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии награждения премии «Оскар». Об этом сообщает Variety.

По данным издания, к академии обращался представитель агентской компании для актеров WME Майк Симпсон с просьбой о выступлении Зеленского в ходе церемонии, но ему отказали. Симпсон работает с продюсером Аароном Кауфманом, который вместе с актером и режиссером Шоном Пенном снял документальный фильм о Зеленском.

Точные причины отказа не называются. Указывается, что в прошлом году организаторы «Оскара» также отказались от дистанционного участия украинского президента в церемонии.

Variety добавляет, что в сентябре Зеленскому также отказали в выступлении в ходе кинофестиваля в Торонто (TIFF). Однако недавно президент выступал во время Берлинского кинофестиваля.

95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта.

В ноябре прошлого года Шон Пенн в очередной раз приехал в Киев и передал Зеленскому свою статуэтку премии «Оскар».