Зеленский отказался применять западное оружие для ударов по России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет применять западное оружие для ударов по российским территориям. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом CNN.
«Я много раз говорил, нас не интересует российская земля», — подчеркнул политик. Кроме того, украинский лидер вновь назвал невозможными переговоры с Москвой. Зеленский пояснил, что у него нет уверенности в его российском коллеге Владимире Путине, поскольку тот не держит слово.
Глава Украины также допустил начало третьей мировой войны в случае продолжения конфликта. Дипломатическое разрешение, по его мнению, возможно только тогда, когда Россия выведет свои силы.
Ранее Зеленский назвал возвращение Крыма в состав Украины условием восстановления мира и прекращения боевых действий. «Это наша земля. Наши люди. Наша история», — заявил президент.