Зеленский отказался применять западное оружие для ударов по России

Зеленский: Киев не станет применять западное оружие для ударов по российским территориям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет применять западное оружие для ударов по российским территориям. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом CNN.

«Я много раз говорил, нас не интересует российская земля», — подчеркнул политик. Кроме того, украинский лидер вновь назвал невозможными переговоры с Москвой. Зеленский пояснил, что у него нет уверенности в его российском коллеге Владимире Путине, поскольку тот не держит слово.

Глава Украины также допустил начало третьей мировой войны в случае продолжения конфликта. Дипломатическое разрешение, по его мнению, возможно только тогда, когда Россия выведет свои силы.

Ранее Зеленский назвал возвращение Крыма в состав Украины условием восстановления мира и прекращения боевых действий. «Это наша земля. Наши люди. Наша история», — заявил президент.