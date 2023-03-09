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06:30, 9 марта 2023Бывший СССР

Зеленский отказался применять западное оружие для ударов по России

Зеленский: Киев не станет применять западное оружие для ударов по российским территориям
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет применять западное оружие для ударов по российским территориям. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом CNN.

«Я много раз говорил, нас не интересует российская земля», — подчеркнул политик. Кроме того, украинский лидер вновь назвал невозможными переговоры с Москвой. Зеленский пояснил, что у него нет уверенности в его российском коллеге Владимире Путине, поскольку тот не держит слово.

Глава Украины также допустил начало третьей мировой войны в случае продолжения конфликта. Дипломатическое разрешение, по его мнению, возможно только тогда, когда Россия выведет свои силы.

Ранее Зеленский назвал возвращение Крыма в состав Украины условием восстановления мира и прекращения боевых действий. «Это наша земля. Наши люди. Наша история», — заявил президент.

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Варвара Кузьмина
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