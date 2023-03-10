Премьер Британии назвал причину поставок оружия Украине

Премьер Британии Сунак: поставки оружия Украине должны укрепить ее позиции на переговорах

Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако для этого нужно обеспечить ей максимально прочные позиции. Именно на это и нацелены поставки Западом оружия, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Цитату приводит Sky News.

«Разумеется, это закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должна принимать Украина... в настоящее время приоритетом должна быть передача им ресурсов, обучение [военнослужащих] и [иная] поддержка, которая нужна им для того, чтобы пойти вперед и создать преимущество на поле боя», — отметил политик.

Его заявление прозвучало по итогам переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Сунак и Макрон встретились в пятницу, 10 марта в Париже на первом с 2018 года англо-французском саммите. Сотрудничество в области обороны должно было занять центральное место в пятничных дискуссиях.