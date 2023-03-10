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19:38, 10 марта 2023Мир

В Евросоюзе рассказали о несуществующей российской оппозиции

Представитель ЕС Стано: в России не существует оппозиции

Фото: Johanna Geron / Reuters

Внешнеполитическая служба Евросоюза никогда не сообщает о полученных письмах, так что объединение не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о получении сообщения от «представителей российской оппозиции» с призывом снять санкции с ряда российских предпринимателей. С таким заявлением выступил представитель службы ЕС Петер Стано, цитату приводит «Коммерсантъ».

«Мы лишь подтверждаем, что на все письма мы даем соответствующий ответ. Я не могу говорить об утечках о тех или иных письмах», — рассказал Петер Стано. Так он прокомментировал письмо оппозиционера Леонида Волкова (внесен в список иноагентов), который от имени ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) попросил властей ЕС снять санкции с руководителей «Альфа-групп» — в частности, Михаила Фридмана и Петра Авена.

В ответ на вопрос журналистов о том, дискредитирует ли такой инцидент российскую оппозицию, Стано ответил, что «в России реальной оппозиции не существует».

Ранее также стало известно, что основатели Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен решили продать свои доли в компании.

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Виктория Кондратьева
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