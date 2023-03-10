Альфа-банк подтвердил подготовку сделки по продаже долей Фридмана и Авена

Альфа-банк заявил о подготовке сделки по продаже долей основателей банка Фридмана и Авена

Основатели Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен решили продать доли в компании. В настоящее время готовится соответствующая сделка, подтвердили «Ленте.ру» в пресс-службе банка.

«Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано — сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур», — рассказали в Альфа-банке.

Если продажа активов пройдет успешно, основным владельцем банка станет один из основателей группы «Альфа» Андрей Косогов. В организации подчеркивают, что ни продавец, ни покупатель не находятся под санкциями, и рассчитывают, что для одобрения сделки не потребуется согласования со стороны зарубежных регуляторов. «Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами», — отмечает пресс-служба.

О намерении российских бизнесменов продать активы в банке накануне сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Сумма сделки оценивается в 178 миллиардов рублей (2,34 миллиарда долларов). Доля Михаила Фридмана составляла 32,86 процента, а Петра Авена — 12,4 процента. Крупнейшим акционером Альфа-банка является Андрей Косогов с долей 40,96 процента.

По данным издания, Фридман и Авен таким образом стремятся освободиться от западных санкций, которые против них ввели после начала боевых действий на Украине. Один из собеседников газеты заявил, что они «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов и добиться снятия санкций».