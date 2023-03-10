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22:53, 10 марта 2023Бывший СССР

Президент Абхазии поручил перевести силовиков на усиленный режим работы

Лидер Абхазии Бжания поручил перевести силовиков на усиленный режим работы из-за Грузии

Фото: пресс-служба президента Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы из-за массовых протестов в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рабочем совещании приняли участие начальник государственной службы охраны Дмитрием Дбар и председатель службы государственной безопасности Роберт Киут.

Абхазский лидер подчеркнул, что силовые структуры занимаются широким кругом вопросов, связанных с защитой страны от внешних и внутренних угроз.

Ранее Бжания приказал усилить мобилизационную готовность Вооруженных сил (ВС) республики. Он приказал «сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны».

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Марина Совина
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