Президент Абхазии поручил перевести силовиков на усиленный режим работы

Лидер Абхазии Бжания поручил перевести силовиков на усиленный режим работы из-за Грузии

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы из-за массовых протестов в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рабочем совещании приняли участие начальник государственной службы охраны Дмитрием Дбар и председатель службы государственной безопасности Роберт Киут.

Абхазский лидер подчеркнул, что силовые структуры занимаются широким кругом вопросов, связанных с защитой страны от внешних и внутренних угроз.

Ранее Бжания приказал усилить мобилизационную готовность Вооруженных сил (ВС) республики. Он приказал «сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны».

