В «Современнике» опровергли информацию об увольнении Ахеджаковой

В «Современнике» опровергли информацию об увольнении Лии Ахеджаковой

В театре «Современник» опровергли информацию об увольнении народной артистки России Лии Ахеджаковой. Об этом сообщили сотрудники культурного учреждения в разговоре с РИА Новости.

«Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра "Современник"», — заявил представитель театра.

В феврале Лия Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара «Современника». Сообщалось, что из учреждения была убрана последняя постановка «Игра в джин» с участием актрисы, прослужившей в театре 50 лет.

Ранее народная артистка России Ахеджакова попрощалась со сценой «Современника» в открытом письме.

«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — поведала звезда в своем заявлении.