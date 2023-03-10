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06:36, 10 марта 2023Россия

Глава Крыма заявил о максимальной защищенности объектов жизнеобеспечения

Аксенов заявил, что все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены ПВО
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены системами противовоздушной обороны (ПВО), глобально полуострову ничего не угрожает. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.

«Все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально», — сказал глава республики, подчеркнув, что соответствующие поручения президент России Владимир Путин дал Минобороны России.

Аксенов признал, что «во всем есть нюансы» и человеческий фактор, однако в целом, по его словам, «касаемо глобальных моментов и перспектив, Крыму ничего не угрожает».

В декабре Аксенов заявил, что в Крыму работает достаточное число правоохранительных структур и военных подразделений, которые предпринимают все необходимое для защиты полуострова и технически оснащены. Помимо этого, для безопасности республики проводится обновление систем ПВО.

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Марина Совина
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