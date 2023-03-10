Глава Крыма заявил о максимальной защищенности объектов жизнеобеспечения

Аксенов заявил, что все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены ПВО

Все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены системами противовоздушной обороны (ПВО), глобально полуострову ничего не угрожает. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.

«Все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально», — сказал глава республики, подчеркнув, что соответствующие поручения президент России Владимир Путин дал Минобороны России.

Аксенов признал, что «во всем есть нюансы» и человеческий фактор, однако в целом, по его словам, «касаемо глобальных моментов и перспектив, Крыму ничего не угрожает».

В декабре Аксенов заявил, что в Крыму работает достаточное число правоохранительных структур и военных подразделений, которые предпринимают все необходимое для защиты полуострова и технически оснащены. Помимо этого, для безопасности республики проводится обновление систем ПВО.