Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:49, 15 декабря 2022Россия

Аксенов назвал главную угрозу для Крыма

Аксенов назвал вражеские беспилотники основной угрозой для безопасности Крыма

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главной угрозой для безопасности Крыма являются вражеские беспилотники. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в интервью ТАСС.

«У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем. А БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной», — сказал глава полуострова.

По его словам, в Крыму работает достаточное число правоохранительных структур и военных подразделений, которые предпринимают все необходимое для защиты полуострова и технически оснащены.

Помимо этого, для безопасности республики проводится обновление систем противовоздушной обороны (ПВО), рассказал Аксенов и добавил, что их «обкатка» идет каждый день.

В конце ноября Аксенов рассказал о работе по обеспечению безопасности на полуострове. По его мнению, украинские спецслужбы специально вбрасывают различные фейки о готовящемся наступлении на Крым, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что риски нападения на Крым пока остаются, Россией принимаются эффективные меры по противодействию терактам со стороны Украины. По словам пресс-секретаря президента, аналогичные риски есть и в Севастополе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В СФ ответили на решение сейма Польши признать Россию государством-террористом
Олимпийский чемпион из России заявил об усталости от лыжных гонок
Власти оценили ситуацию с ОРВИ и гриппом в Москве
Зюганов рассказал о возможности избежать распада СССР
Преданный пес нашел пропавшего хозяина и спас его от смерти
Назначен новый председатель Фонда пенсионного и соцстрахования
В Козельске загрузили в пусковую установку вторую за два дня МБР «Ярс»
Напавший на мужа Пелоси мужчина планировал атаку на сына Байдена
Генри Кавилл не вернется к роли Супермена в киновселенной DC
Товарооборот России и Японии резко сократился
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.