Аксенов назвал главную угрозу для Крыма

Аксенов назвал вражеские беспилотники основной угрозой для безопасности Крыма

Главной угрозой для безопасности Крыма являются вражеские беспилотники. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в интервью ТАСС.

«У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем. А БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной», — сказал глава полуострова.

По его словам, в Крыму работает достаточное число правоохранительных структур и военных подразделений, которые предпринимают все необходимое для защиты полуострова и технически оснащены.

Помимо этого, для безопасности республики проводится обновление систем противовоздушной обороны (ПВО), рассказал Аксенов и добавил, что их «обкатка» идет каждый день.

В конце ноября Аксенов рассказал о работе по обеспечению безопасности на полуострове. По его мнению, украинские спецслужбы специально вбрасывают различные фейки о готовящемся наступлении на Крым, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что риски нападения на Крым пока остаются, Россией принимаются эффективные меры по противодействию терактам со стороны Украины. По словам пресс-секретаря президента, аналогичные риски есть и в Севастополе.