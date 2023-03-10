Аксенов рассказал о строительстве оборонительной линии в Крыму

Аксенов заявил, что строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану

Строительство оборонительной линии в Республике Крым идет по плану. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью РИА Новости.

«Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно», — сказал он, подчеркнув, что тема строительства линии не может быть полно раскрыта в публичном поле.

По словам руководителя республики, при возведении оборонительной линии учитывается опыт боевых действий, на ее строительстве работает большое число людей.

22 февраля Аксенов заявил, что президент России Владимир Путин поддержал идею построить фортификационную линию в Крыму. Тогда политик сказал, что если линия обороны не пригодится, то по ней будут потом водить экскурсии.

Крым — не первый регион России, где начали возводить фортификационные сооружения. Так, линии обороны возведены в Курской, Брянской и Белгородской областях — они представляют из себя, в частности, укрепления из бетонных пирамид на случай возможной атаки со стороны Украины.