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20:15, 10 марта 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» заявил о стремлении ВСУ разблокировать Артемовск

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ попытаются разблокировать Артемовск с помощью НАТО

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся разблокировать Артемовск (украинское название — Бахмут), эта операция готовится под руководством НАТО, заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его утверждению, попытка произойдет в ближайшее время, для этого ВСУ готовят три группировки.

Российские войска готовятся к возможному контрнаступлению. В связи с этим Алаудинов предрек, что «ребятам там тяжело придется в ближайшее время», но заявил, что они «выстоят силой духа».

Кроме того, командир «Ахмата» счел, что потеря контроля над Артемовском тактически не станет большим поражением для Украины, но из-за имиджевых потерь в связи с этим ВСУ «готовы туда закинуть любое количество "мяса"».

7 марта Алаудинов заявлял, что российские подразделения почти полностью контролируют Артемовск.

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Антон Похиляк
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