Apple создала новое приложение для прослушивания музыки

Apple создала приложение для прослушивания классической музыки Apple Music Classical

Компания Apple создала приложение Apple Music Classical для прослушивания классических композиций. Об этом пишет портал Tech Crunch.

Скачать новое приложение Apple Music Classical пока нельзя — полноценный релиз ожидается 28 марта 2023 года. Отмечается, что сервис для прослушивания музыки будет работать во всем мире, кроме России, Пакистана, Тайваня, Турции, Афганистана, Китая, Кореи и Японии.

Пользователям Apple Music предоставят доступ к более чем пяти миллионам классических произведений, включая новые релизы высокого качества. Также слушатели смогут добавить сотни избранных плейлистов, тысячи эксклюзивных альбомов, а также изучить биографии композиторов и подробную информацию о произведениях.

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