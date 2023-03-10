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03:31, 10 марта 2023Интернет и СМИ

Apple создала новое приложение для прослушивания музыки

Apple создала приложение для прослушивания классической музыки Apple Music Classical

Фото: Stephen Lam / Reuters

Компания Apple создала приложение Apple Music Classical для прослушивания классических композиций. Об этом пишет портал Tech Crunch.

Скачать новое приложение Apple Music Classical пока нельзя — полноценный релиз ожидается 28 марта 2023 года. Отмечается, что сервис для прослушивания музыки будет работать во всем мире, кроме России, Пакистана, Тайваня, Турции, Афганистана, Китая, Кореи и Японии.

Пользователям Apple Music предоставят доступ к более чем пяти миллионам классических произведений, включая новые релизы высокого качества. Также слушатели смогут добавить сотни избранных плейлистов, тысячи эксклюзивных альбомов, а также изучить биографии композиторов и подробную информацию о произведениях.

Ранее Apple прекратила обслуживание планшетов и компьютеров в России. Американская компания решила не оказывать гарантийный ремонт пользователям iPad и Mac из России.

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Юлия Мискевич
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