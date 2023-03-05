Apple прекратила гарантийное обслуживание iPad и Mac в России

Apple не будет ремонтировать планшеты iPad и компьютеры Mac в России

Apple прекратила обслуживание планшетов и компьютеров в России. Об этом сообщается в Telegram-канале авторизованного сервисного центра (АСЦ) Fixed.one.

По информации, которая оказалась в распоряжении АСЦ, американская компания решила не оказывать гарантийный ремонт пользователям iPad и Mac из России. Сотрудники сервисных центров должны предлагать столкнувшимся с проблемами клиентам обращаться в магазин, где была куплена техника, и требовать возврата средств.

В Fixed.one отметили, что гарантийный ремонт смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch будет проводиться в обычном режиме, «однако не очень понятно, как долго». В компании предрекли скорое закрытие многих авторизованных сервисных центров, которым будет «нечего обслуживать».

В марте 2022 года Apple объявила, что вводит ограничения для российского региона. В частности, компания прекратила продажи всех гаджетов в онлайн-магазинах и отключила систему платежей Apple Pay.

Ранее стало известно, что иностранные посредники начали отказываться от поставок iPhone в Россию. По словам журналистов «Известий», параллельный импорт оказался под угрозой из-за новых санкций США, запрещающих импорт гаджетов дороже 300 долларов.