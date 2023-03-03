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11:19, 3 марта 2023Экономика

Иностранные посредники начали отказываться от поставок iPhone в Россию

«Известия»: после новых санкций посредники отказываются везти iPhone в Россию

Фото: Thomas Peter / Reuters

В ближайшие месяцы в России может возникнуть дефицит некоторых моделей смартфонов среднего и премиального класса, в том числе iPhone. Параллельный импорт оказался под угрозой из-за новых санкций США, запрещающих импорт гаджетов дороже 300 долларов, на их фоне иностранные посредники начали отказываться от поставок. Об этом со ссылкой на источники на рынке потребительской электроники пишут «Известия».

Сотрудничество, в частности, решили прекратить компании с Ближнего Востока, помогавшие российским ретейлерам. При этом речь идет обо всех гаджетах, которые используют американские патенты и технологии, а других на рынке практически нет. И китайские, и южнокорейские аппараты задействуют разработки США.

Другой собеседник издания считает, что новые отказы — дело ближайшего времени. Вопрос применения санкций пока не раскрыт, но понятно, что он увеличивает риски, а значит, делает сотрудничество неприемлемым для ряда посредников.

Менеджер одного из российских дистрибьюторов считает, что обойти санкции удастся, но для этого придется усложнять посреднические поставки. Такая ситуация практически наверняка приведет к росту цен, но насколько — пока сказать сложно.

Вместе с тем источник на рынке потребительской электроники заметил, что не разделяет оптимизм ряда продавцов. По его мнению, до этого момента США не слишком занимались вопросом параллельного импорта, но теперь дело изменится. Отследить цепочку поставок до момента активации смартфона не представляет сложностей для Вашингтона, поэтому при желании он может наказать каждого участника сделок, и рисковать захотят немногие.

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В Минпромторге, комментируя ситуацию, подчеркнули, что она дополнительно стимулирует отечественных производителей развивать производство смартфонов в России.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков напомнил, что последний год крупнейшие мировые вендоры отказывались от поставок в Россию в инициативном порядке, никаких наказаний за это не предусматривалось. Но теперь ситуация радикально изменилось. Впрочем, вопросы к санкциям еще остаются. Например, сможет ли Apple продолжать поставки смартфонов в Россию для замены тех, что не подлежат ремонту, как они это делали в последний год. Также неясно, готовы ли по-прежнему везти продукцию на российский рынок китайские компании, которые используют американские комплектующие.

Ранее Минторг, Минюст и Минфин США представили рекомендации по борьбе с поставками в Россию товаров, запрещенных к экспорту. Они предложили финансовым организациям и компаниям, которые ведут торговлю продукцией, попадающей под ограничения, быть внимательными и проверять покупателей, чтобы не попасть под расследование со стороны американских ведомств.

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Платон Щукин
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