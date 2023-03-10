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13:40, 10 марта 2023Бывший СССР

В Армении решили отказаться от назначения своего замгенсека ОДКБ

Армения направила в ОДКБ предложение по отказу от своей квоты замгенсека организации

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Армении решили отказаться от своей квоты заместителя генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян, пишет агентство Armenpress.

По его словам, власти страны уже направили соответствующее предложение в ОДКБ.

В январе Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории. Как заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, в армянском министерстве обороны сочли нецелесообразным проведение подобных мероприятий в стране в настоящее время.

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Георгий Нестеров
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