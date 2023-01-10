Премьер Армении Пашинян заявил об отказе проводить учения ОДКБ в 2023 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отказе проводить учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году. Его слова с пресс-конференции цитирует РИА Новости.

«Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся», — сказал армянский премьер.

1 января Министерство обороны России анонсировало учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» в Армении. Как сообщалось, военные должны были отработать вопросы совместного планирования войсковых операций и тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований.

В декабре 2022 года в ОДКБ отказались нести ответственность за разрешение ситуации с Лачинским коридором, который был заблокирован азербайджанскими экоактивистами. Генеральный секретарь организации Станислав Зась отметил, что Ереван не обращался к объединению по данной ситуации.