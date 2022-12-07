Ереван отказался принять наблюдателей ОДКБ без оценки действий Баку

Пашинян заявил, что Ереван отказывается принимать миссию ОДКБ без оценки действий Баку

Ереван отказывается принимать миссию наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) без политической оценки действий Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, Армения ожидает двух вещей — определения зоны ответственности ОДКБ и четкой оценки действий Азербайджана на границе с республикой.

«Теперь нам предлагают помощь, в том числе и военно-техническую. Во-первых, непонятно, какую помощь предлагают. Кроме того, принять эту помощь без четких оценок означало бы принять тот статус-кво, который существует на наших границах. Принять мониторинговую миссию ОДКБ без четких оценок от ОДКБ будет означать фиксацию и смирение со статус-кво», — сказал Пашинян.

Премьер напомнил, что работа наблюдателей от ЕС стала возможна только после признания целостности государств на основании Алма-Атинской декларации, подписанной в 1991 году. «Потому что, если мы не дадим наблюдателю четкого направления, где проходит граница, где и что он будет наблюдать?» — добавил он.

23 ноября Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Причиной стало отсутствие четкой политической позиции организации в вопросе агрессии со стороны Азербайджана.