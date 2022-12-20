В ОДКБ отказались нести ответственность за ситуацию в Лачинском коридоре

Генсек Зась заявил, что ситуация в Лачинском коридоре находится вне ответственности ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отказывается нести ответственность за разрешение ситуации с Лачинским коридором. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает РИА Новости.

По словам генсека, Армения не обращалась к ОДКБ по поводу происходящего в Лачинском коридоре. Зась подчеркнул, что данный вопрос находится вне зоны ответственности организации.

12 декабря стало известно, что азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. Они пытались установить палатки и требовали встречи с главой российского миротворческого контингента генерал-майором Андреем Волковым. Активисты требовали прекратить использование природных ресурсов Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил в происходящем власти Азербайджана. Перекрытие Лачинского коридора, по его словам, обострило гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Кроме того, премьер утверждает, что Баку перекрыл газопровод, снабжавший Карабах природным газом.