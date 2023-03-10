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16:52, 10 марта 2023Бывший СССР

Разбитая под Артемовском колонна ВСУ попала на видео

«РВ» показал видео разбитой колонны ВСУ, пытавшейся покинуть Артемовск

Видео уничтоженной колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах видна пара серьезно поврежденных армейских грузовиков, которые не могут продолжить движение. Поодаль от них горит другое транспортное средство.

Накануне подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что западнее Артемовска ВСУ формируют группировку, способную вести наступательные действия.

Алевтина Запольская
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