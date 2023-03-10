Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:12, 10 марта 2023Бывший СССР

Марочко заявил об увеличении группировки ВСУ к западу от Артемовска

Офицер ЛНР Марочко: вокруг Артемовска создается способная к наступлению группировка ВСУ

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Северо-западнее и юго-западнее Артемовска (украинское название Бахмут) отмечается увеличение численности группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Исходя из численности, вооружения и техники, данные подразделения могут вести действия как оборонительного, так и наступательного характера», — написал российский офицер.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщил о тяжелых боях в районе Артемовска, в которых ВСУ не оставляют попыток контратаковать. По его информации, наиболее ожесточенные столкновения идут в южных кварталах города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Аксенов рассказал о строительстве оборонительной линии в Крыму
Названы районы Москвы с наибольшим числом появившихся в продаже новых квартир
Полиция за два дня выявила восемь тайников с боеприпасами в Херсонской области
Васильев назвал главную модную ошибку Седоковой
Российский учитель ударил двух пятиклассников во время урока и попал на видео
В Британии сообщили о передаче Украине первых западных систем ПВО Patriot
Психолог назвала причины возникновения эротических снов
Премьер Финляндии Марин прибудет в Киев
После пожара в московской квартире обнаружили тело мужчины
СКР предъявил обвинения державшему трехлетнего сына в заложниках россиянину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.