Марочко заявил об увеличении группировки ВСУ к западу от Артемовска

Офицер ЛНР Марочко: вокруг Артемовска создается способная к наступлению группировка ВСУ

Северо-западнее и юго-западнее Артемовска (украинское название Бахмут) отмечается увеличение численности группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Исходя из численности, вооружения и техники, данные подразделения могут вести действия как оборонительного, так и наступательного характера», — написал российский офицер.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщил о тяжелых боях в районе Артемовска, в которых ВСУ не оставляют попыток контратаковать. По его информации, наиболее ожесточенные столкновения идут в южных кварталах города.